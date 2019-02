La Spal esce dalla trasferta di Reggio-Emilia con un punto che vale molto, molto di più. Anche e soprattutto perché questa prestazione è arrivata appena sette giorni dopo la mazzata ricevuta dal VAR al Mazza contro la Fiorentina. Gli uomini di Semplici, nonostante lo svantaggio iniziale, hanno avuto la forza per restare dentro la partita e continuare a crederci anche quando sembrava che il Sassuolo avesse trovato la giusta confidenza con la partita. Nel dna di questa Spal, però, non è prevista la possibilità di arrendersi e, alla fine, la vittoria è stata mancata per un soffio, con il successo che sarebbe stato un tripudio dei quasi duemila tifosi che hanno seguito la squadra in trasferta.



Un punto, però, va più che bene, perché permettere di allungare su tutte le dirette rivali per la salvezza: Bologna, Chievo, Empoli e Frosinone, infatti, sono state sconfitte. Ora la Spal è lontana cinque punti dal terzultimo posto, ma avrà tre partite durissime nelle prossime settimane contro Sampdoria e Roma in casa e a Milano contro l'inferocita Inter di Spalletti. Risulta evidente, però, che se anche la situazione di classifica dovesse peggiorare, non ci si potrebbe che attendere una reazione forte da questo gruppo, che ha dimostrato più volte di avere gli attributi necessari per restare in Serie A a lungo. Semplici è stato in grado di regalare una mentalità da grande squadra alla piccola Spal, che sotto la sua guida è cresciuta settimana dopo settimana fino a diventare una delle realtà più importanti del calcio italiano. Ecco perché la strada verso la salvezza sembra ormai segnata, nonostante un calendario improbo. Questa Spal merita la Serie A ed ha tutte le carte in regola per regalarsi la seconda salvezza consecutiva, in attesa di un'estate che potrebbe portare altri rinforzi di spessore a questo gruppo che, tra un anno, potrebbe anche lottare per obiettivi differenti.