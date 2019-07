Il mercato della Spal è entrato nel vivo, ma resta da trovare un attaccante da mettere al fianco di Petagna. Antenucci, infatti, ha già fatto le valigie e Paloschi e Floccari non convincono fino in fondo. Ecco perché almeno un grande investimento in attacco dovrà essere fatto, con il nome di Stepinski attualmente in cima alla lista.



In questo senso, però, si può lanciare una provocazione: perché non provare a prendere Balotelli? Il giocatore italiano ha il contratto scaduto e, con il passare del tempo, potrebbe anche abbassare le proprie pretese a livello di ingaggio. L'obiettivo, poi, sarebbe quello di rilanciarlo nella stagione dell'Europeo per rivenderlo poi la prossima stagione facendo una importante plusvalenza. Ripagando così l'investimento sullo stipendio.



E l'ingaggio? Beh, l'investimento, per una stagione, può essere fatto. Offrire 2,5 milioni al giocatore sfruttando anche il tesoretto ottenuto con la cessione di Lazzari. E sperare che Mario possa essere affascinato dal progetto Spal e torni ad essere quello dei giorni migliori per trascinare la squadra anche oltre il decimo posto. Certo, la prospettiva di un Balotelli a Ferrara è improbabile, ma al momento sul giocatore ci sono squadre come Fiorentina e Brescia, non certo Real Madrid e Barcellona. E' un po' una provocazione, un po' un sogno. Ma in fin dei conti è pur sempre un pomeriggio di mercato di mezza estate e ogni sogno è lecito...