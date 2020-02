La Spal è caduta nella giornata più importante dell'anno: lo scontro diretto con il Lecce. Una partita da dentro o fuori per Petagna e compagni, che sono arrivati al matchday con l'entusiasmo del cambio di allenatore e motivazioni alle stelle. L'arrivo di Di Biagio però non ha portato i frutti sperati e, nonostante un buon avvio di gara, la Spal si è sciolta come neve al sole col passare dei minuti.



L'unico giocatore che ha mostrato, ancora una volta, di essere un reale valore aggiunto per questa squadra è stato Andrea Petagna, faro di una rosa modesta e in grandissima difficoltà a livello psicologico. Alla fine il Lecce ha saputo portare a casa i tre punti, allungando in modo deciso proprio sulla Spal e condannando a retrocessione quasi certa gli uomini di Di Biagio, ormai appesi ad un flebile filo di speranza.



Nella debacle generale, però, si sono visti timidi segnali di risveglio della squadra, che dopo lo svantaggio iniziale ha lottato per rientrare in partita, cosa che nelle ultime settimane non si era vista. Detto ciò, dal punto di vista tecnico e tattico non si sono visti passi in avanti. Certo, Di Biagio ha avuto pochissimi giorni per dare un'impronta alla squadra, ma la sensazione è che sia difficile dare una nuova quadratura a questa rosa.