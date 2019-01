E' stata una partita folle quella tra Parma e Spal, risolta solo da una botta da fuori dell'insospettabile Fares, capace di regalare tre punti d'oro a Semplici. Un match intenso, maschio, che alla fine ha visto prevalere la squadra che ha avuto più coraggio e più voglia di vincere. Un coraggio che in questa stagione era sempre mancato ai ferraresi, mai vittoriosi dopo essere passati in svantaggio; nonostante la doppietta di Inglese, però, gli uomini di Semplici non si sono disuniti e hanno fatto fronte comune in un secondo tempo da incornciare, un secondo tempo che ha regalato una piccola fetta di salvezza ad Antenucci e compagni.



Dopo 99 giorni di digiuno, con l'ultima vittoria che risaliva alla trasferta di Roma, la Spal ha ritrovato finalmente se stessa, proseguendo in un buon momento di forma nel quale erano mancati solo i risultati. Questo 3-2, però, può essere il punto di svolta decisivo della stagione, perché ora la zona retrocessione è lontana 7 punti (complice l'ennesima roboante sconfitta del Bologna) e il morale è alle stelle. La Spal ha messo tanti punti e tante squadre tra sé ed il baratro e potrà giocare con maggiore serenità le prossime partite, che potrebbero essere quelle della definitiva archiviazione della pratica salvezza. Oggi, però, l'unica cosa che conta è celebrare la vittoria di una squadra che anche nei momenti più difficili ha avuto la forza di rimanere compatta; la serietà di una dirigenza che ha dato fiducia a questo gruppo e ad un allenatore straordinario che, è certo, in futuro si troverà ad allenare ad altissimi livelli. La svolta tanto attesa è arrivata ed è figlia di un atteggiamento di squadra, non di individualismi o colpi di classe di un solo giocatore. E lo dimostra il fatto che la Spal è tornata a vincere in una delle peggiori partite di Lazzari, mai incisivo. Ma il merito è di un gruppo umile e di qualità, che con un pizzico di fortuna in più potrebbe essere molto più in alto in classifica. Ma oggi basta questo, basta una rimonta da brivido che certifica che la Spal c'è ed è intenzionata a restare in Serie A ancora a lungo.