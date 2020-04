La FIGC e la UEFA, come ben noto, sperano di poter tornare in campo già alla fine di maggio per completare il campionato in 'regolarità' e arrivare ad avere dei giudizi definitivi sul campo. Anche il presidente Mattioli nelle scorse ore ha confermato questa tendenza delle istituzioni che stanno cercando di organizzare la ripresa. Ecco perché la maggior parte dei club di Serie A ha iniziato a richiamare all'ordine i propri giocatori, in vista della possibile ripresa degli allenamenti il tre maggio.



La Spal, ovviamente, non potrà fare eccezione in caso di ripartenza e, anzi, sarà uno dei club con il maggior carico di interessi visto che la lotta salvezza, per quanto complicata, è ancora apertissima. Si iniziano a scaldare nuovamente i motori in attesa del via libero definitivo che potrebbe arrivare proprio alla fine del mese.



Lo stesso Mattioli, però, ha confermato di nutrire dei dubbi sulla potenziale ripartenza. E non si possono non condividere le parole del numero uno della Spal, che ha giustamente espresso, tra le righe, le sue incertezze sul futuro. Perché la priorità assoluta, in questo momento, non può e non deve essere il calcio, bensì la salute dei cittadini e degli stessi calciatori, che non possono essere esposti a rischi inutili. Ovviamente la speranza è quella che si possa raggiungere la normalizzazione al più presto, ma se così non fosse la parola d'ordine dovrà essere una sola: sicurezza.