Ieri la Spal ha messo a referto l'ennesima sconfitta stagionale in casa della Sampdoria, rimediando una sonora batosta. Già alla fine del primo tempo, infatti, i padroni di casa erano avanti di tre reti, bottino che hanno mantenuto fino alla fine del match.Questa sconfitta contro la Sampdoria, che ha le fattezze di una pietra tombale sulle residue speranze di salvezza, ha acceso non poche polemiche tra i tifosi, che hanno iniziato a chiedersiquesto proposito bisogna evidenziare come i frutti del lavoro di Di Biagio fatichino a vedersi sul campo. Nonostante il nuovo approccio tattico ed il cambio di alcuni interpreti non è arrivata la scossa, quantomeno emotiva, che ci si poteva aspettare. Il punto, però, è un altro:Proseguire con l'ex tecnico, quindi, era pressoché impossibile, nonostante il grande affetto e l'infinita riconoscenza nei confronti di Semplici che è e resterà per sempre nella storia del club.Se il progetto sul tecnico però è a lungo termine, bisogna avere pazienza e dare fiducia all'allenatore.