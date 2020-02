La prestazione di ieri della Spal contro la Juventus ha riacceso le speranze di salvezza in molti tifosi, perché dopo oltre un mese di partite deludenti, senza risposte convincenti da parte della squadra, è arrivata una grandissima prova contro l'avversario peggiore possibile. I ragazzi di Di Biagio, al quale va riconosciuto il merito di aver dato uno scossone importante alla squadra dal punto di vista psicologico, hanno tenuto testa per novanta minuti ai campioni d'Italia, senza mai alzare bandiera bianca.



Nemmeno il doppio svantaggio, firmato da due giocate dei campionissimi bianconeri, ha spezzato l'entusiasmo di una Spal mai doma e davvero irriconoscibile se paragonata a quella di qualche mese fa. La risposta arrivata sul campo è stata davvero importante e, considerato il ritmo non forsennato delle inseguitrici, non sono da escludere clamorose rimonte che potrebbero portare ad una salvezza storica.



E' chiaro che la strada lunghissima e quasi impossibile da percorrere, ma la fiammella del sogno resta viva. A maggior ragione dopo la partita di ieri, che la Spal avrebbe vinto contro qualunque altro avversario del campionato. Ma forse serviva proprio un pomeriggio così per riportare quell'entusiasmo che era andato scemando negli ultimi mesi. La Spal è viva e ha ancora voglia di lottare: il campionato è avvisato.