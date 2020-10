Un nuovo caso di violenza nella città di Napoli riaccende un collegamento marginale anche con il mondo del pallone. L'episodio è avvenuto nel corso della notte nel Rione Forcella dove due giovani rapinatori stavano minacciando tre automobilisti, cercando di rapinarli a mano armata. In quegli istanti è però intervenuta una pattuglia dei Falchi della Squadra mobile della Questura di Napoli che, vedendosi puntare una pistola contro, ha aperto il fuoco uccidendo uno dei due. Si tratta di C.L., 17enne e morto sul colpo, mentre il complice di 18 anni è stato portato in un primo momento in ospedale, poi dimesso e condotto negli uffici della polizia.



Secondo il Corriere della Sera la Mobile sta indagando per ricostruire la vicenda e capire se ci fossero anche altri rapinatori e se la sparatoria sia stata legittima. La certezza però è che il secondo ragazzo indagato è il figlio di Gennaro De Tommaso, meglio noto come "Genny a’ carogna", ex capo ultrà del Napoli divenuto famoso nel maggio 2014 per il tentativo di trattativa con l'allora capitano del Napoli, Marek Hamsik, nel tentativo di far saltare la finale di Coppa Italia Fiorentina-Napoli allo stadio Olimpico di Roma. De Tommaso è proprio originario di Forcella, il rione della sparatoria, e nel 2018 è stato condannato a 18 anni di carcere per traffico internazionale di stupefacenti, dopo una prima condanna a dieci anni (poi ridotti a otto) sempre per droga.