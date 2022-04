Intorno alle 14.30 ora italiana si è verificata una sparatoria nella metropolitana di New York. I feriti sono almeno 13, di cui almeno 5 sarebbero colpiti da proiettili, secondo quanto riportato dall'agenzia Associated Press.



Ci sarebbe un sospettato, ancora in fuga, che indossava una maschera antigas e un giubbino arancione catarifrangente simile a quello usato dagli addetti alla manutenzione della città. Il portavoce del sindaco di New York, Fabien Levy, ha detto che diversi fumogeni sono stati trovati sul luogo dell'attacco.



Secondo quanto riportato dall'agenzia Reuters, che cita fonti locali, i treni della metropolitana sono stati fermati. Il dipartimento per l’Istruzione ha fatto sapere che in seguito all’attacco, tutte le scuole della zona di Brooklyn sono state messe in stato di allerta, con l’ordine di «shelter in», che significa che nessuno può lasciare l’edificio e solo gli studenti possono entrare.



Alcuni testimoni citati dal New York Post riferiscono che l'attentatore — descritto come alto circa 1,60 metri — avrebbe prima lanciato un fumogeno dentro la cabina del metrò, per poi aprire il fuoco.