Preliminare di Europa League tra i campioni di Serbia della Stella Rossa e quelli di Romania del Cluj, in programma allo Stadion Rajko Mitić di Belgrado oggi alle 21. La Stella Rossa dell'ex Inter Dejan Stankovic ha deluso in Champions League, a causa della clamorosa eliminazione per mano dei moldavi dello Sheriff Tiraspol. Nemmeno il Cluj è riuscito a staccare il pass per gli spareggi Champions: i rumeni sono stati eliminati dagli svizzeri dello Young Boys. Ritorno tra una settimana in Romania,





h 21 Stella Rossa-Cluj