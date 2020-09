Milan (4-2-3-1): Donnarumma; Calabria, Kjaer, Gabbia, Theo Hernandez; Bennacer, Kessie; Castillejo, Calhanoglu, Saelemaekers; Colombo.



Bodo/Glimt (4-3-3): Haikin; Sampsted, Moe, Lode, Bjorkan; Brustad Fet, Berg, Saltnes; Zinckernagel, Junker, Hauge.



lldi Stefanonon si ferma mai, nonostante siamo solo all'inizio della stagione, e dopo aver sconfitto per 2-0 rispettivamente Shamrock Rovers e Bologna nel primo spareggio europeo e nella prima giornata di Serie A, torna in campo questa seraa San Siro, chiaramente a porte chiuse, per affrontare i temibili norvegesi delin vista del playoff decisivo di giovedì prossimo, 1 ottobre. I rossoneri devonoe sono quindi contati, per quanto riguarda le punte e i difensori centrali: di fronte un avversario ostico: ​la squadra norvegese allenata da Knutsen, che in patria ha conquistato 50 punti in 18 partite, con 16 vittorie e 2 pari, ed è saldamente prima in classifica con un vantaggio di 16 punti sul Molde secondo e 65 gol fatti con solo 2 subiti, grazie soprattutto alle giocate della giovane ala norvegese classe 1999 Jens Petter Hauge e del l'attaccante danese Peter Zinckernagel. Milan che punta in attacco sul giovane Colombo: chi vince affronterà nel playoff dell'1 ottobreI norvegesi hanno già affrontato in passato squadre italiane, sebbene si parli di tempi piuttosto lontani: l'ultima volta nella defunta Coppa delle Coppe 1994/95 quando gli scandinavi misero paura alla Sampdoria, vincendo 3-2 in casa per poi cadere a Genova (2-0). Altri due precedenti, sempre in Coppa delle Coppe: 1976/77 contro il Napoli (doppia vittoria, 2-0 a Bodo e 1-0 al San Paolo) e 1978/79 contro l'Inter (5-0 nerazzurro a San Siro e 2-1 in Norvegia).