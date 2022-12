Due morti e almeno quattro persone sono rimaste ferite, di cui due in maniera gravissima, a causa di colpi d'arma da fuoco sparati nel centro di Parigi, nel decimo arrondissement, a rue d'Enghien. Un indagato, "un uomo tra i 60 ei 70 anni è stato arrestato", comunica la procura francese. Secondo il quotidiano Le Parisien l'incidente sarebbe avvenuto nei pressi del centro culturale curdo Ahmet-Kaya e l'uomo sarebbe un ferroviere 69enne francese in pensione.



SPARI IN STRADA - "Da sette a otto spari in strada, è panico totale, siamo rimasti chiusi dentro", ha testimoniato un commerciante di un edificio vicino durante i primi momenti concitati dopo gli spari. Negli stessi momenti su Twitter la prefettura parigina invita i cittadini ad "evitare il settore" della città ed a "lasciare che siano i servizi di soccorso ad intervenire".