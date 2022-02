Lo, in seguito alla decisione di Fifa e Uefa di sospendere nazionali e club russi da tutte le competizioni per il conflitto in Ucraina. La società moscovita spiega in un comunicato:UEFA e FIFA hanno deciso di escludere dall'attuale iterazione dell'Europa League. Ciò significa che i nostri ottavi di finale contro l'RB Lipsia non andranno come previsto.Questo verdetto è collegato alla posizione delle organizzazioni sui recenti eventi che hanno avuto luogo in Ucraina.La recente decisione presa da UEFA e FIFA, sebbene prevista, è estremamente sconvolgente. Purtroppo gli sforzi che il nostro club ha fatto in Europa League sono stati vanificati per ragioni che esulano dall'ambito sportivo.Lo Spartak ha milioni di fan non solo in Russia, ma in tutto il mondo. I nostri successi e fallimenti uniscono persone provenienti da dozzine di paesi diversi. Crediamo che lo sport, anche nei momenti più difficili, debba puntare a costruire ponti, e non a bruciarli. Siamo costretti a obbedire a una decisione con cui non siamo d'accordo.Per ora, ci concentreremo sulle competizioni nazionali e non vediamo l'ora di raggiungere rapidamente la pace di cui tutti hanno bisogno.