Spartak Mosca-Napoli (calcio d'inizio alle ore 16.30 in diretta tv su Dazn e Sky Sport) è una gara valevole per la quinta giornata nel gruppo C di Europa League. Spalletti deve fare a meno degli indisponibili Osimhen, Insigne, Politano, Ounas, Anguissa, Demme e Zanoli. A​rbitra il francese Turpin, col connazionale Letexier al Var. Diffidati Di Lorenzo e Manolas, quest'ultimo in panchina con Mertens, che parte sfavorito nel ballottaggio con Petagna. Il Napoli è in testa al girone con 7 punti, tre in più dei russi che sono ultimi a quota 4. ​



PROBABILI FORMAZIONI



SPARTAK MOSCA (3-4-2-1): Selikhov; Caufriez, Gigot, Dzhikiya; Moses, Umyarov, Litvinov, Ayrton; Ignatov, Promes; Sobolev. All. Rui Vitoria.



NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Koulibaly, Juan Jesus, Mario Rui; Fabian Ruiz, Lobotka, Zielinski; Elmas, Petagna, Lozano. All. Spalletti.