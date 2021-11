Torna l', in programma c'è la quinta giornata. Ilaffronterà loeccezionalmente giocando di mercoledì, vista la concomitanza tra Lokomotiv Mosca e Spartak, con la prima favorita dal ranking e scenderà regolarmente in campo mercoledì. Fischio d'inizio anomalo, dunque, nel giorno della Champions League, ma alleNon sarà semplice perché gli indisponibili azzurri sono ben sette: gli infortunati Osimhen, Insigne, Ounas e Anguissa e i positivi al Covid-19 Demme, Politano e Zanoli. Il tecnico di Certaldo dovrebbe cambiare cinque uomini su undici rispetto a quelli scesi in campo contro l'Inter. A partire dal portiere, conche avrà una nuova chance al posto di Ospina. Difesa a quattro consulle fasce (il portoghese torna dopo la squalifica europea) e la coppia centrale composta da(il brasiliano favorito su Rrahmani e Manolas). Centrocampo a tre praticamente obbligato:dentro a lavorare da vertice basso,in appoggio ma pronto a liberarsi qualche metro in avanti, proprio come. Davanti cambiano due uomini su tre, invece, essendocia sinistra al posto di Insigne,a destra ecome riferimento centrale. L'unico cambio di spessore sarà Mertens, oltre a lui solo difensori e giovani della Primavera. Potrebbe esserci quindi spazio per almeno uno dei due attaccanti,(2002) e(2003) nella ripresa.Domani ore 16:30Spartak Mosca-NapoliTv: Dazn, Sky Sport, Sky Sport 1(3-4-1-2): Selikhov; ​Caufriez, Gigot, Dzhikiya; Moses, Umyarov, Litvinov, Ayrton Lucas; Ignatov; Sobolev, Promes. All. Rui Vitoria.​(4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Koulibaly, Juan Jesus, Mario Rui; Fabián Ruiz, Lobotka, Zielinski; Lozano, Petagna, Elmas. All. Spalletti.