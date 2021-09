Rui Vitoria, allenatore dello Spartak Mosca, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match in casa del Napoli. Ecco le parole del tecnico direttamente dalla sala stampa dello Stadio Maradona:



INFORTUNI - "Abbiamo tanti problemi. Larsson non è ancora pronto per giocare domani contro il Napoli, lo valuteremo dopo la sosta. Lo stesso vale per Zobnin, Kutepov, Hendrix. Non ci piangiamo addosso però vorremmo avere più soluzioni per affrontare partite del genere. Lotteremo fino all'ultimo, è ciò che dobbiamo fare".



LA PARTITA - "Dobbiamo capire che ci sarà un buon avversario di fronte, questo è il primo step di crescita. Serviranno concentrazione e personalità sfruttando i nostri singoli. Servirà tirare fuori il carattere e in caso di vittoria avremmo un grande aumento di autostima. Sappiamo che sarà una partita difficile ma ce la metteremo tutta".



IL NAPOLI - "È una squadra molto forte, gioca un bel calcio semplice ed efficace. Spesso è difficile unire queste due cose ma il Napoli ci riesce".



PRECEDENTI - "La partita del 1990? Non mi piace guardare al passato, voglio pensare alla partita di domani".