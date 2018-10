Массимо Каррера покидает #Спартак



Совет директоров @fcsm_official принял решение освободить Массимо Карреру от занимаемой должности.



Исполняющим обязанности главного тренера назначен Рауль Рианчо. pic.twitter.com/JShQUwbE6d — FC Spartak Moscow (@fcsm_official) 22 ottobre 2018

. Il club russo ha esonerato l'allenatore italiano dopo la sconfitta di ieri in casa per 3-2 con l'Arsenal Tula. L'ex difensore di Juventus, Atalanta e Napoli lascia la squadra campione di Russia al quarto posto in classifica, a -7 punti dalla capolista Zenit San Pietroburgo. Al suo posto è stato promosso il vice allenatore spagnolo