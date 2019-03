Nella conferenza stampa alla vigilia di Italia-Finlandia è intervenuto anche il capitano finlandese Tim Sparv, mediano del Midtjylland (Danimarca):



"Nella squadra italiana ci sono molti giocatori bravi, io ammiro Verratti ma non è la più grande minaccia per noi. Ho molta ammirazione per il suo stile di gioco e la sua fisicità. Senz'altro in questo girone è la favorita, come tutti sanno, ma la Finlandia ha fatto passi da gigante soprattutto dal punto di vista del gioco, sicuramente domani abbiamo le nostre possibilità."