Spavento Girona, due giocatori in ospedale dopo uno scontro in allenamento: le loro condizioni

Attimi di paura in casadurante l'allenamento di giovedì, 25 aprile, in vista della prossima partita di campionato contro ilDurante la sessione agli ordini di Michel, per preparare la sfida valida per lade(sabato 27 aprile, ore 14),sono stati protagonisti di un duro scontro: i due difensoriper accertamenti clinici. I test, fortunatamente, hanno scongiurato il peggio.- Nessun problema serio e i due calciatori sono fuori pericolo, ma certamente Juanpe e con ogni probabilità anche Yan Couto non potranno prendere parte alla partita tra Las Palmas e Girona, un grattacapo per Michel che dovrà ridisegnare la squadra.

- Juanpe pateix una fractura nasal i serà baixa aproximadament dues setmanes.

- Yan Couto, amb un fort cop i un tall a la cella, entrarà a la convocatòria de demà depenent de la seva evolució. — Girona FC (@GironaFC) April 25, 2024

- A rendere note le condizioni dei due giocatori il Girona con un comunicato sui social: Juanpe ha riportato unae resterà fuori per circa due settimane, mentre Yan Couto ha rimediato un, è da valutare la sua presenza contro il Las Palmas.

- Yan Couto finora ha collezionato 30 presenze in campionato con un gol e 8 assist, mentre Juanpe ha giocato 15 partite ne LaLiga. Due perdite importanti mentre il Girona è terzo in classifica e si trova in piena lotta per un posto in Champions League, con sette punti di vantaggio sull'Atletico Madrid quarto e dieci sull'Athletic Bilbao quinto.