"C’è poco da fare: stasera ci tocca tifare Juventus. Anzi no, andiamoci piano. Spiegazione: è oggettivamente vero che la Fiorentina beneficerebbe di un’eventuale vittoria dei bianconeri nella finale di Coppa Italia contro il Milan: se così dovesse andare, infatti, i piazzamenti per accedere alla prossima Europa League (partendo almeno dai preliminari) diventerebbero sicuramente due, il sesto ed il settimo posto in classifica. Da qua a fare il tifo per la Juve, però, ce ne corre. E non è solo una questione di forma, perché servono tanta fantasia ed una buona dose di fegato per immaginare un qualsiasi tifoso viola saltare sulla poltrona ad un gol di Dybala, facendo passare in cavalleria tutte le malefatte subite da almeno 36 anni a questa parte. Noi la mettiamo così, giusto per addolcire un po’ la pillola: stasera saremo “semplici” spettatori interessati. Senza urtare la sensibilità di nessuno", lo scrive ViolaNews.com.