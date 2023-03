Nuovi esperimenti per lo Spezia, che approfitta della sosta per le nazionali per cercare soluzioni tattiche per conquistare la salvezza. Il 2 aprile i bianconeri riprenderanno il campionato nella gara contro la Salernitana, intanto oggi hanno pareggiato in amichevole contro il Monaco. 1-1 finale, gol di Caldara e Coulibaly. La novità è il cambio di ruolo di Kevin Agudelo: l'allenatore l'ha provato da falso nove, non è escluso che possa riproporre questa soluzione anche in campionato.