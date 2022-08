Lo Spezia aspetta l'arrivo di un nuovo portiere prima di dare il via libera per la cessione di Provedel alla Lazio. In alternativa a Dragowski della Fiorentina, rispunta Carnesecchi dell'Atalanta. Proposti dalla Bundesliga 2 il portoghese Fernandes e il tedesco Zieler.



In uscita il centrocampista Maggiore verso il Sassuolo, magari in cambio di Defrel o Harroui. Sempre secondo la Gazzetta dello Sport, Kovalenko torna in prestito dall'Atalanta per un anno, con riscatto obbligato di 2 milioni e successivo contratto triennale. In uscita Vignali nel mirino del Frosinone in Serie B.