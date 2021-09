A tre giorni dalla chiusura del calciomercato l'agente di Mbala Nzola ha raccontato come è andata la trattativa, poi non concretizzatasi, per il passaggio del suo assistito dallo Spezia al Genoa: "L'’unica squadra di Serie A ad aver fatto un’offerta concreta è stata il Genoa - ha raccontato a Gianlucadimarzio.com - anche in virtù degli ottimi rapporti tra Preziosi e il giocatore. Abbiamo avuto anche contatti con club inglesi e turchi ma la volontà di M’bala è sempre stata quella di rimanere in Italia. Il Genoa era la sua prima scelta ma i rossoblù non hanno trovato l’accordo con lo Spezia e lo scambio è saltato. Non è vero che Nzola non gradiva la destinazione genoana".