Kevin Agudelo, jolly colombiano dello Spezia, è stato protagonista di Dazn Talks:



"Quello contro il Milan è stato un gol bellissimo, che non mi aspettavo. Io sono entrato per cercare di fare il meglio per lo Spezia, magari fare un assist. Invece mi sono trovato con un gol meraviglioso, con un assist di Verde incredibile. Poi a Milano... questo ancora mi emoziona. Bellissimo. Sono stato 15 giorni a vedere il mio gol tutto il giorno. Il difensore più forte mai affrontato? Koulibaly. Immagino che tanti lo dicano, ma secondo me è uno dei più forti".