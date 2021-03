Il tecnico dello Spezia Vincenzo italiano commenta la gara persa dai suoi contro l’Atalanta per 3-1 dopo un bel primo tempo congelato sullo 0-0: “Abbiamo fatto quello che dovevamo fare ma dovevamo continuarlo anche nella ripresa perché l'Atalanta è una squdra che quando sblocca la gara prende campo e non dà scampo, abbiamo cercato di fare quello che abbiamo provato in questa settimana. Purtroppo ci disfiamo al primo schiaffo e non siamo più ordinati, diventa pericoloso nelle gare che rimangono”.



NZOLA- "Stiamo cercando di recuperare la condizione di Nzola dandogli minuti per giocare, arriva da un infortunio pesante e per lui è fondamentale giocare. Per Piccoli sono contento, si fa trovare pronto e fa gol, come devono fare tutti i subentrati. Dobbiamo cercare di fare tutti bene, anche io nelle scelte”.



SALVEZZA- “Oggi sapevamo che poteva anche finire così, penso che la prestazione ci sia stata, nell’arco dei 90’ abbiamo fatto vedere che possiamo continuare a sognare, siamo in una zona di classifica che cerchiamo di mantenere, gli aspetti positivi sono tanti ma il margine di errore si riduce, dobbiamo stare attenti”.