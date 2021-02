Autore del 2-0 dello Spezia sul Milan, Simone Bastoni è intervenuto a Dazn al termine dell'incontro: "L'abbiamo preparata così in settimana, cercando di stare alti e aggressivi e non farli giocare, altrimenti sarebbe stata complicata. Abbiamo fatto una partita perfetta. Il gol? E' uno di quelli che si sogna da bambini, poi contro il Milan non l'avrei mai immaginato neanche il sogno. Sono contento per Maggiore, per tutti, abbiamo fatto una grande partita. Se continuiamo a giocare così bene possiamo toglierci soddisfazioni".