Ecco le formazioni ufficiali di Spezia-Cagliari, scontro diretto per la salvezza:



Spezia (4-3-3): Zoet; Marchizza, Erlic, Ismajli, Ferrer; Pobega, Ricci, Maggiore; Gyasi, Piccoli, Farias. All.: Italiano

Cagliari (3-5-2): Cragno; Klavan, Godin, Rugani; Nandez, Marin, Nainggolan, Duncan, Lykogiannis; Joao Pedro, Pavoletti. All.:Semplici