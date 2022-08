si presenta in conferenza stampa come nuovo giocatore dello, il difensore è arrivato in prestito dal: le sue dichiarazioni.- "Il gruppo è fondamentale per l’obiettivo salvezza. Sappiamo che alcuni dettagli sono importanti, stiamo lavorando per questo, anche con noi nuovi arrivati. Proviamo ad integrarci subito, è fondamentale. Domenica iniziamo, dobbiamo farci trovare pronti".- "Il campionato è molto difficile, ci sono due blocchi. Le prime 7-8 sono superiori alla parte bassa della classifica, quindi direi che chi come noi lotta per la salvezza dovrà partire bene. Bisogna fare tanti punti, il divario è più ampio quest’anno e già da domenica è fondamentale fare punti contro chi gioca per il nostro stesso obiettivo".- "Restare due anni in Serie A, con Italiano e Thiago Motta, non è stato facile. Lo Spezia ha dimostrato bel calcio, era dura fare punti al Picco e dobbiamo continuare con questo trend, fare punti in casa e sfruttare le occasioni".? - "L’anno scorso ho fatto parecchie partite, ho ritrovato il ritmo gara e ora non ho più problemi. A livello fisico e mentale mi sento meglio ma quest’anno devo fare un altro step. Mi trovo bene, il mister vuole che partecipiamo tanto anche alla manovra offensiva e in questo mi trovo bene. Dipenderà tanto da me, cercherò di dare il meglio di me perché devo ritrovare oltre che i minuti anche le prestazioni".- "Il campionato inizia presto, ci sono 12 punti in agosto. Dobbiamo essere pronti, i punti che fai ad agosto sono quelli che ti ritrovi a maggio, dobbiamo essere pronti a livello fisico, mentale, tenere l’affiatamento perché è la base dei successi. Stiamo lavorando bene fisicamente, ma dobbiamo essere bravi anche a livello mentale".