Il difensore in prestito allo Spezia ma di proprietà del Milan, Mattia Caldara, ha rilasciato un'intervista a Primo Canale nella quale è tornato sulla vittoria contro l'Inter e ha parlato del suo futuro.



"Con l'Inter è stata sofferta, soprattutto gli ultimi minuti, però è una vittoria che comunque volevamo e ci ha dato un'iniezione di fiducia importante. Conoscevamo la forza dell'avversario ma volevamo la vittoria, gli episodi ci hanno dato ragione e speriamo di ripetere queste imprese altre volte. Futuro? Mi trovo bene qua con tutti, la cosa importante per me e per noi è la salvezza, poi al resto ci penserò a salvezza avvenuta e spero che questa arrivi il prima possibile. Ora sono concentrato solo sull'obiettivo".