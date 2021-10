Lo Spezia, 4 punti nelle prime 6 giornate di campionato, ha dimostrato buon gioco e facilità di arrivare al gol. Il vero tallone d'achille della formazione di mister Thiago Motta è la difesa, bucata già 15 volte, una media di 2,5 gol a partita, troppi per pensare di salvarsi agevolmente come lo scorso anno.



Sul banco degli imputati tutta il reparto arretrato e il portiere olandese Jeroen Zoet, non esente da colpe in un paio di circostanze.



Pertanto gli spezzini si guardano intorno in vista di un possibile innesto tra i pali: secondo transfermarket tra i profili seguiti nel mercato degli svincolati figurano 2 nomi: i veterani Antonio Mirante e Sergio Romero.