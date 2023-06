Il nome di Alberto Aquilani, attualmente alla guida della Primavera della Fiorentina, è uno di quelli che piace in Serie B con il Pisa che da tempo lo ha inserito nella propria lista per il dopo D'Angelo. Ma sul giovane tecnico c'è anche un altro club come lo Spezia che dopo la retrocessione saluterà Semplici e darà il via a un nuovo corso che potrebbe vedere proprio l'ex centrocampista sulla panchina. Lo riferisce il Secolo XIX spiegando che il nome di Aquilani è caldeggiato da Macia, che lo conosce bene avendolo avuto come giocatore durante la sua esperienza in viola.