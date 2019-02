Spezia-Cremonese 2-0 (primo tempo 1-0)



Marcatore: 21’ e 53’ Bartolomei



Spezia (4-3-3): Lamanna, Vignali, Terzi, Ligi, Augello, Bartolomei, Ricci, Mora, Bidaoui (75’ Gyasi), Okereke, Galabinov (61’ Da Cruz). All. Marino.

Cremonese (4-4-2): Ravaglia, Mogos, Terranova, Llaiton, Migliore (66’ Renzetti), Strefezza, Boultam (72’ Carretta), Arini, Soddimo (72’ Mbaye), Longo, Strizzolo. All. Rastelli.

Arbitro: Federico Dionisi dell’Aquila.



Ammoniti: 40’ Arini (C), 65’ Strizzolo (C), 81’ Vignali (S)