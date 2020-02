Spezia-Cremonese 3-2 (primo tempo 0-1)



Marcatore: 27' Claiton (C), 56' Maggiore (S), 72' Di Gaudio (S), 85' Nzola (S), 87' Parigini (C)



Spezia (4-3-3): Scuffet, Ferrer, Terzi, Capradossi, Marchizza, Maggiore, Ricci M., Acampora (68' Bartolomei), Ricci F. (60' Galabinov), Bidaoui (68' Di Gaudio), Nzola. All. Italiano.



Cremonese (4-3-2-1): Ravaglia, Crescenzi, Claiton, Bianchetti, Migliore, Arini, Gustafson, Deli (62' Valzania), Celar, Piccolo (55' Parigini), Ceravolo (68' Ravanelli). All. Rastelli.



Arbitro: Juan Luca Sacchi di Macerata.



Ammoniti: 30' Ricci M. (S), 39' Capradossi (S), 41' Deli (C), 55' Piccolo (C), 56' Claiton (C), 73' Gustafson (C), 92' Ravanelli (C)