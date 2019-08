Spezia-Crotone 1-2 (primo tempo 1-2)



Marcatore: 23’ rig. e 29’ Simy (C), 44’ Ricci F. (S)



Spezia (4-3-3): Kaprikas, Vignali (59' Ferrer), Terzi, Capradossi, Ramos, Bartolomei, Ricci M., Mora (51' Maggiore), Ricci F., Gyasi (71' Delano), Galabinov. All. Italiano.



Crotone (3-5-2): Cordaz, Golemic, Cuomo (75’ Marrone), Gigliotti, Molina, Benali, Barberis, Zanellato, Mazzotta (62’ Mustacchio), Simy, Messias (65’ Vido). All. Stroppa.



Arbitro: Manuel Volpi di Arezzo.

Ammoniti: 56’ Barberis (C), 80’ Molina (C), 90’ Zanellato (C)