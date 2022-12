Daniel Maldini, attaccante di proprietà del Milan in prestito allo Spezia, parla di Zlatan Ibrahimovic a DAZN: “Lui giocava più a Fortnite che ai giochi di calcio. Io giocavo spesso con Saelemaekers e Tonali. In campo avevamo un bel rapporto. Lui ti sprona ma lo fa in modo giusto. All’inizio era incredibile vederlo a Milanello e allenarsi con lui. Se si arrabbia? Sì, non gli cambia niente se sei giovane o no”.