Lo Spezia si tiene stretto Nzola. Almeno fino a giugno, quando eventuali acquirenti dovranno trattare con i liguri per fare proprio il cartellino della punta. Nessun addio a zero quindi: gli spezzini, versando mille euro al classe 1996, rivela Tuttosport, hanno fatto scattare il prolungamento unilaterale per un'altra stagione grazie ad una clausola inserita nel suo contratto.