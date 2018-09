Antonio Di Natale ha parlato nella sua conferenza stampa di presentazione. Ecco le parole del nuovo consulente e collaboratore dello Spezia: “E' un onore per me essere qua, ringrazio la Società e farò in modo di mettere a disposizione la mia esperienza, sia cercando di aiutare gli attaccanti che dedicandomi ai giovani; ho sposato un progetto ambizioso, tre anni per sognare, e sono davvero felice di essere qui.

Nella vita puoi essere un buon calciatore, ma poi devi dimostrare di saper fare anche altro, ed io sono qui per mettermi a disposizione, imparare e dare una mano.



Nella passata stagione le proposte non mancarono, ma avevo voglia di restare con la mia famiglia, mentre quest'estate il DG mi ha fatto tornare la voglia di respirare l'aria dello spogliatoio, un'atmosfera che mi mancava dopo esser stata da sempre la mia vita.



Marino? Rivoluzionò il mio modo di interpretare il ruolo di attaccante, ora con lui sono pronto per la prima esperienza in una veste differente; non lavorerò solo con gli attaccanti, mi aspetta un ruolo più ampio, che avrà anche a che fare con il settore giovanile.



In attacco abbiamo tanti calciatori giovani con grandi qualità, già dimostrate contro il Brescia, ma per crescere ulteriormente non bisogna chiedere tutto e subito, bisogna aver pazienza e cercare di aiutarli a raggiungere un livello importante. Pierini? E' un ragazzo giovane che ha grandi qualità e vede molto bene la porta, ma lasciamolo lavorare in tranquillità.



Qui le strutture non mancano, c'è una Proprietà forte, bisogna creare e avere fiducia in un gruppo di lavoro sano, poi i risultati saranno solo una logica conseguenza”.