Dopo le ottime prestazioni del suo Spezia, in vista della prossima stagione Italiano sta attirando l'attenzione di diversi club. L'allenatore è corteggiato in particolare da Napoli e Fiorentina, le cui ambizioni sono però frenate da una clausola: in caso di rescissione unilaterale, infatti, dovrebbero versare 1 milione di euro ai liguri, con cui il tecnico ha un accordo fino al 2022. Lo riporta Il Secolo XIX.