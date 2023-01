L'Arsenal pesca in Italia per rinforzare la difesa. I Gunners stanno chiudendo in queste ore l'arrivo di Jakub Kiwior dallo Spezia. Affare da 25 milioni di euro che potrebbe concretizzarsi a breve. Il giocatore non sarà a disposizione di Gotti per la partita contro la Roma, nei prossimi giorni è previsto il viaggio a Londra per le visite mediche, il completamento dell'iter burocratico e la firma sul contratto.



Un salto importante per il classe 2000 che arriva in una big di Premier League, ma anche per lo Spezia che nell'estate 2021 aveva investito poco più di 2 milioni per prenderlo dallo Zilina. Pochi giorni fa il club bianconero aveva respinto un'offerta del Borussia Dortmund di 22 milioni di euro, ma di fronte ai 25 dell'Arsenal non se l'è sentita di negare al giocatore un'esperienza così importante. Kiwior verso l'Arsenal, affare in chiusura.