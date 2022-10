Albin Ekdal, centrocampista dello Spezia, ha parlato a Dazn dopo il pareggio contro la Cremonese:



"Per me abbiamo perso due punti oggi. E' vero che hanno fatto gol dopo un minuto ma noi abbiamo fatto mezz'ora di grande qualità giocando veramente bene. Nel secondo tempo siamo calati ancora però in casa, contro una squadra che lotta per salvezza come noi dobbiamo vincere. Secondo me abbiamo perso due punti e dobbiamo reagire subito".



ERRORI - "Infatti. Nel secondo tempo abbiamo regalato la palla troppo semplice prima del loro 2-2. Lo abbiamo visto nel primo tempo che quando giochiamo da squadra e spingiamo forte siamo una bella squadra. Dobbiamo farlo però per 90 minuti, non per mezz'ora".



KIWIOR - "E' un bravissimo ragazzo sia in campo e fuori. E' un talento. Oggi ha giocato bene, non c'è altro da dire. E' forte".



CONDIZIONI - "Sono in crescita. Sono arrivato qua con un po' di problemi che ho avuto alla Samp per tanto tempo. Poi è sempre difficile trovare la forma quando giochi 15-20 minuti. Devo giocare un po' di più e troverò la forma giusta per aiutare ancora di più la squadra".



SALERNITANA ALLA PROSSIMA - "Sì. Sono tutte partite difficile. Dobbiamo andare lì per vincere. Non abbiamo ancora vinto fuori casa e andiamo a Salerno per portare a casa tre punti".