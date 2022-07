Mikael Ellertsson, nuovo acquisto dello Spezia, ha parlato dopo l'amichevole di oggi contro lo Stegen:



"Mi sento bene, ho fatto due amichevoli belle, due partite diverse. Oggi abbiamo fatto bene, abbiamo giocato bene, con una buona pressione. Eravamo decisi davanti alla porta".



RUOLO DI MEDIANO - "Oggi era un altro modulo, un nuovo modulo anche per me. Io voglio sempre andare in avanti verso la porta e seguo le indicazioni del mister".



GOTTI - "Mi chiede di pressare, di fare cose semplici e di giocare in avanti. Preferisco giocare, se il mister vuole che faccia la mezzala la faccio, se vuole che faccia il quinto lo faccio. Dove mi vuole mi ci metto, l'importante è giocare".