In una lunga intervista a La Gazzetta dello Sport, il centrocampista dello Spezia Salvatore Esposito ha parlato anche di un possibile futuro in Nazionale: "Noi giovani siamo miracolati ad avere Mancini come ct, dobbiamo sfruttare ogni occasione perché è un allenatore che ha coraggio; cosa che spesso manca nei club. L'esperienza si fa in campo, non si può comprare".