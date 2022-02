Spezia-Fiorentina, calcio d'inizio lunedì 14 febbraio alle ore 20.45 è il posticipo che chiude la 25esima giornata di Serie A, la 6a del girone di ritorno. Una gara importantissima per lo Spezia, in serie positiva da 4 partite (3 vittorie e 1 pareggio) che ha portato Thiago Motta e i suoi uomini a +8 sulla zona retrocessione. Viene invece dalla importantissima vittoria in Coppa Italia la Fiorentina di Vincenzo Italiano, che torna nella città che lo ha portato in alto e con cui non si era lasciato al meglio in estate.



DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING - Spezia-Fiorentina, calcio d'inizio al Picco di La Spezia alle 20.45 sarà trasmessa sia da DAZN che da Sky che la trasmetterà sul canale Sky Sport Calcio (numero 202). La gara sarà visibile anche in streaming su smartphone e tablet tramite le app di Dazn, Sky Go e Now.



LE PROBABILI FORMAZIONI

SPEZIA (4-3-3): Provedel; Amian, Erlic, Nikolaou, Reca; Sala, Kiwior, Maggiore; Verde, Manaj, Gyasi.

FIORENTINA (4-3-3): Terracciano; Odriozola, Milenkovic, Martinez Quarta, Biraghi; Duncan, Amrabat, Castrovilli; Ikoné, Piatek, Gonzalez.