Dopo la vittoria in Conference League, con annessa qualificazione al prossimo turno, la Fiorentina ritrova il campionato e affronta lo Spezia. In Serie A, a squadra di Italiano è reduce dalla clamorosa sconfitta per 4-3 contro l'Inter. Anche la squadra di Gotti viene da una sconfitta nell'ultimo turno di campionato, contro la Salernitana. Al Picco, padroni di casa con Nzola e Gyasi in attacco. I viola si affidano a Ikoné, Jovic e Kouamé. Calcio d'inizio domenica alle 15 (diretta su Dazn).



Di seguito le probabili formazioni:



SPEZIA (3-5-2): Dragowski; Ampadu, Kiwior, Nikolaou; Amian, Agudelo, Ekdal, Bourabia, Holm; Nzola, Gyasi. All. Gotti



FIORENTINA (4-3-3): Terracciano; Dodò, Milenkovic, Martinez Quarta, Biraghi; Barak, Mandragora, Bonaventura; Ikoné, Jovic, Kouamé. All. Italiano