La Questura di La Spezia alza la guardia sull'imminente gara tra la formazione locale e il Genoa.



Il derby ligure in programma martedì sera al Picco e valido per il decimo turno di Serie A potrebbe rappresentare per i responsabili dell'ordine pubblico un'occasione di pericolo e di potenziali scontri tra due tifoserie storicamente antagoniste. Secondo quanto scrive La Nazione nel corso della riunione del GOS, ​Gruppo Operativo Sicurezza, tenutosi nei giorni scorsi si sarebbero evidenziate diverse perplessità riguarda alla possibile vicinanza all'interno dello stadio spezzino tra i gruppi opposti di sostenitori.



Per la gara sono attesi a Spezia 890 tifosi rossoblù. Questo almeno è il numero di biglietti riservati al settore ospiti. Tuttavia, sempre secondo il GOS, il timore è che in città possa arrivare un quantitativo di supporter genoani ben più cospicuo.