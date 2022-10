Luca Gotti sorride dopo la vittoria con il Bresia, lo Spezia vola agli ottavi di Coppa Italia grazie al 3-1 finale: "Non temevo la partita, ma avevo paura che il nostro approccio potesse non essere adeguato - ha detto l'allenatore nella conferenza post partita - invece siamo partiti bene con alti e bassi da parte dei singoli. L'obiettivo era il passaggio del turno, sono contento sia di questo ma anche del fatto che non si sia fatto male nessuno. Strelec non ha la peculiarità di giocare spalle alla porta, bisognerà schierarlo più verso la porta in area di rigore. Non sono molto contento del centrocampo, per almeno 20 minuti si è complicato la vita".