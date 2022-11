L’allenatore dello Spezia, Luca Gotti, ha parlato così ai microfoni di DAZN dopo il successo in trasferta contro l'Hellas Verona: "Un contributo i cambi lo hanno dato, nella prima mezz'ora eravamo sotto ritmo e con un po' di paura. C'è stata la sterzata sul piano tecnico col gol del Verona e dopo sul piano emotivo con quanto è successo al nostro portiere. Poi la partita è cambiata e la gioia di oggi ci ripaga di tante amarezze".



SU DRAGOWSKI - "Non abbiamo notizie certe, è di sicuro un infortunio non lieve. Il ragazzo non potrà partire per il Mondiale, devo ringraziare il Dottor Gatto del Verona a ridurre la lussazione già dentro al campo e poi, contestualmente agli auguri a Dragowski, devo elogiare Zoet per come è entrato facendosi trovare pronto. Questo vuol dire essere professionisti di livello nella testa".



SUI RISCHI PRESI - "Capita che vieni ripagato dal prendere una decisione corretta, cosa che non succede sempre. Oggi invece questa cosa è successa".



SU NZOLA - "Per noi è un giocatore molto importante, sempre più persone stanno cominciando ad apprezzare le sue tante qualità, oltre ai gol. Ci ha messo tanto di suo dentro la partita".