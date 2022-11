Al 40' di Verona-Spezia bruttissimo infortunio per Bartlomiej Drągowski, portiere polacco della squadra ligure. In uscita di piede, viene toccato dall'attaccante del Verona, Kevin Lasagna, subendo quella che appare subito almeno come una grave distorsione alla caviglia, che si gira in modo violento. Subito Drągowski, che era reduce da un infortunio e che stava per partite con la sua Polonia per i Mondiali, si copre la testa con la maglia, e viene circondato dall'affetto dei suoi compagni, alcuni con le mani fra i capelli. Dragowski esce in barella, sostituito da Zoet.