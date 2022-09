Il tecnico dello Spezia Luca Gotti è intervenuto ai microfoni di Dazn dopo la sconfitta contro il Napoli, arrivata negli ultimi minuti della partita: "Ci abbiamo provato, non c'è dubbio. Ma è mancata lucidità".



LA PARTITA - "Il Napoli è una grande squadra, in alcuni momenti della partita mette in grande difficoltà e con la temperatura di oggi non era facile giocare al Maradona".



PRESTAZIONE - "Se viene meno la fiducia dopo una partita così senza fare risultato? No, dobbiamo crearci una mentalità e riuscire a giocare partite di questo tipo su ogni campo. Sono molto contento dell'atteggiamento avuto dalla squadra. Abbiamo avuto personalità e c'era unione di intenti".



L'EPISODIO - "L'intervento di Meret su Agudelo? L'arbitro non va a rivedere il contatto, mi è stato detto che quest'anno non sono più rigori e sono d'accordo. Ora vedremo però la coerenza durante il campionato"