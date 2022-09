L'allenatore dello Spezia, Luca Gotti, ha parlato nel post partita della sfida contro il Bologna, pareggiata 2-2: "Il pareggio è giusto. Sono amareggiato perché avevamo la partita in mano avremmo potuta gestirla in maniera diversa. Nel finale non avevamo più fiato e gambe".



SUGLI ATTACCANTI - "Verde nello scorso campionato è stato molto importante. Ha delle caratteristiche tecniche importanti, fa gol e assist. Ha un peso specifico notevole ma purtroppo ora non c'è. Nzola e Gyasi, però, sono stati bravissimi. Oggi siamo in grande difficoltà perchè ci mancano tanti giocatori. Ne abbiamo 5 in infermeria, siamo cortissimi. Piano piano recupereremo tutti e la situazione cambierà."